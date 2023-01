Roma | fornitore aggredito e rapinato in strada all’Aurelio | stava consegnando le sigarette | bottino da 10mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Hanno aspettato il momento propizio per agire. Quindi hanno accerchiato la vittima e l’hanno aggredita: il tutto per portare via il carico diche l’uomo, uncheeffettuando delle consegne in zona Aurelio, siapprestando a scaricare. Dopodiché, arraffato il, si sono dileguati svanendo nel nulla.. Paura. sassi contro le auto in sosta e in transito: la denuncia dei residenti Rapinaieri mattina 26 gennaio 2023 Il raid, evidentemente studiato e preparato nei minimi dettagli, è scattato intorno alle 10.40 di ieri, giovedì 26 gennaio 2023. L’uomo, a bordo del suo furgone, si trovava in Via Bra; e una volta parcheggiato il veicolo si è visto assalire da almeno tre banditi a volto coperto ...