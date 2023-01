Roma | colpo al supermercato | minaccia con il coltello i dipendenti per rubare… le piante

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ha tentato di mettere a segno unin unarmato di. Ma non era interessato ai soldi, nè ai prodotti alimentari, il ragazzo che ha raggiunto l’esercizio commerciale di via Torricella Sicura aha preso di mira le piantine in vendita nel negozio. Determinato a compiere la rapina ha sfoderato unndo idel. La rapina alarmato di“Datemi le” ha intimato ai presenti mostrando il. Un richiesta quantomeno insolita per un rapinatore che deve aver lasciato sorpresi i lavoratori in sevizio nel negozio al momento dei fatti. Nessuno, però, di fronte alla singolare istanza con tanto di ...

... 24enne, colpito mortalmente alla nuca da undi arma da fuoco il 18 maggio 2015 in via ... Secondo quanto riportato da Il, dietro l'arresto ci sarebbero le accuse di due pentiti, Marco Mariano ...Quattro persone sono morte sul, una quinta è spirata dopo essere stata trasportata in ospedale. Un sesto giovane è stato trasferito in codice rosso. Si ribalta un'auto vicino a, morti ...

Cinque ragazzi morti in un incidente sulla via Nomentana RomaToday

Si ribalta un'auto vicino a Roma, morti 5 ragazzi. Ipotesi velocità ... Agenzia ANSA

Tragedia alle porte di Roma, 16 anni dopo una storia che si ripete AGI - Agenzia Italia

Mercato Roma, colpo per la porta. I giallorossi puntano ad un giovane Calcio in Pillole

Roma, colpo grosso in canna: se parte Zaniolo in prima fila c'è Ziyech Calciomercato.com

La Roma, in attesa di ricevere una risposta da Zaniolo in merito all’offerta del Bournemouth, valuta i sostituti. Una pista oggi è sfumata. La Roma e Nicolò Zaniolo, dopo lo strappo dell’ex Inter, ...Sarà l'inchiesta a stabilire le cause dell'incidente e della morte dei cinque ragazzi avvenuta questa notte alla periferia di Roma. Il fatto è avvenuto ...