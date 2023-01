(Di venerdì 27 gennaio 2023) "Devo dire che non vedo - forse proprio perché ho vissuto la fortissima omofobia dell'epoca in cui ero radicale - mi sembra che oggi dal punto di vista del senso comune tutto questo sia molto cambiato"...

...opportunità Eugenia(Fratelli d'Italia) alla trasmissione "L'aria che tira" su La7. "Non è un problema di libertà personale, al massimo il mio problema è sul piano prima di tutto dell'......opportunità Eugenia(Fratelli d'Italia) alla trasmissione 'L'aria che tira' su La7. 'Non è un problema di libertà personale, al massimo il mio problema è sul piano prima di tutto dell'...

Roccella: "utero in affitto" è reato, non va incoraggiato - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Eugenia Roccella sull'omofobia: "Io non la vedo, al massimo il mio ... La7

Roccella: "Vogliamo rendere il reato di utero in affitto universale" Tag24

Roccella: 'Il rooming in è un'ottima cosa' Agenzia ANSA

Jacinda, Roccella, la bidella e l’era del chi l’avrebbe mai detto Linkiesta.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Eugenia Roccella (Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità): "Non è un problema di libertà personale, al massimo il problema è sull'uso che si fa del corpo femminile, che non deve e ...