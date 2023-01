Roberto Cacciapaglia con “Invisibile Rainbows” il 24 maggio all’ Auditorium Parco della Musica

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023), ROMA 242023 ORE 21,00Invisiblecon “”, il 24sarà a Roma,, data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Dopo i successi dei concerti di New York-Carnegie Hall, votato “Best Concert 2019” da Bluebird Reviews. l’invito alla Cadogan Hall di Londra, prestigiosa residenzaRoyal Philharmonic Orchestra, il ritorno nella sua città, Milano, al Conservatorio G. Verdi, dopo i tour in USA, Cina, Russia, Turchia, ...