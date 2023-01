Robert Redford è stato costretto a “proteggersi” da Barbra Streisand sul set di Come eravamo

Tratto dall'omonimo, toccante romanzo di uno dei più importanti autori americani contemporanei, già interpretato sullo schermo dae Jane Fonda, lo spettacolo restituisce la tenerezza e ...... tra cui quella per miglior attore protagonista a Judd Hirsch (anche qui si tratta di un record, essendo arrivata a 42 anni dalla prima per Gente comune di). Sei potrebbero essere ...

Robert Redford «indossava due paia di mutande per le scene di sesso con la Streisand: lei era ossessionata da ilmattino.it

Una Porsche 912 per la "spia" Redford - ilGiornale.it ilGiornale.it

NBA, "Underrated": debutta al Sundance Film Festival il documentario su Steph Curry Sky Sport

Dakota Johnson e la battuta feroce su Armie Hammer al Sundance 2023 Io Donna

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 26 Gennaio, in prima e ... ComingSoon.it

Nella storia degli Academy Awards ci sono state alcune "sviste". I film in streaming che vi proponiamo rappresentano per noi quelle più evidenti.Robert Redford indossava due paia di mutande attillate durante le scene di sesso con Barbra Streisand nel film classico The Way We Were per "proteggersi" dall'attrice che ...