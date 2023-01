RMC Sport | il futuro di Zidane | quattro le possibili panchine | spunta anche la Juventus

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Zinedineavrebbetà differenti nel proprio, come dichiara RMC. Secondo quest’ultima, il tecnico vorrebbe tornare nella capitale spagnola, nel suo ex Real Madrid, ma valutaaltre tre opzioni: Bayern Monaco, Paris Saint-Germain eFace.

Secondo quanto riferito dail Chelsea avrebbe battuto la concorrenza, trovando l'accordo totale con il Lione per il trasferimento del terzino destro in quel di Londra. L'affare è stato ...2022 archivio Image/ Calcio / Marocco / Azzedine Ounahi / foto Imago/ImageONLY ITALY Secondo le informazioni di, il Marsiglia e l'Angers hanno trovato un accordo per il ...

Ounahi ad un passo dal Marsiglia (Rmc Sport) - ilNapolista IlNapolista

Dalla Francia: l’OM piomba su Ounahi. Per il Napoli… Alfredo Pedullà

Ligue 1, Ounahi al Marsiglia: niente Napoli per il marocchino - Sportmediaset Sport Mediaset

RMC Sport fa il punto sul futuro di Zidane: priorità al Real, ma c'è anche la Juventus TUTTO mercato WEB

Che fine farà Zidane È fermo da oltre un anno e la Francia gli ha ... IlNapolista

Au micro de RMC Sport, l'ancien directeur sportif de l'OL, Juninho, s'est exprimé sur la rumeur Rayan Cherki au PSG. Au micro de RMC Sport, l'ancien directeur sportif de l'OL, Juninho, s'est exprimé ...Info RMC Sport : Courtisé par le PSG au mercato d'hiver, le jeune attaquant des Gones Rayan Cherki (19 ans) va rester à Lyon, selon nos informations.