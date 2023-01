Rivoluzione multe a Roma | sui parabrezza anche i dati per fare il pagamento immediato online

(Di venerdì 27 gennaio 2023)– È in corso la distribuzione a tutti i gruppi della Polizia Locale diCapitale del nuovo applicativo che, entro metà febbraio, aggiornerà tutti i palmari e le piccole stampanti in dotazione agli agenti accertatori consentendo di stampare la notifica delle contravvenzioni già completa del codice QR e di tutte le informazioni necessarie per recarsi a pagare direttamente nelle tabaccherie e nelle ricevitorie convenzionate. Si è infatti conclusa la fase sperimentale che nelle ultime due settimane ha interessato il territorio del II Municipio. Finora i cittadini trovavano suldelle automobili il documento relativo alla multa, ma non i riferimenti utili per l’on line o presso le ricevitorie abilitate. Potevano quindi accedere al sito diCapitale ...

Utile a casa, quindi, per evitare, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro ... Non abbiamo dubbi che anche a Giulianova a nostra app innescherà unapositiva nella ...

A Portoscuso è arrivata Junker, l’app per la raccolta differenziata che ogni giorno aiuta oltre 2 milioni e mezzo di italiani a gestire in modo corretto e ...Portoscuso: al via la rivoluzione dei rifiuti in città è arrivata Junker, l'app che aiuta a fare una differenziata perfetta.