Rissa sfiorata a Dritto e Rovescio | “Siamo andati oltre”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ieri, in prima serata, di Rete 4, è andato in onda un nuovo appuntamento di. Come al solito, sono stati affrontati temi che stanno molto a cuore agli spettatori. Però, a un certo punto, l’atmosfera è stata investita da un’ondata di tensione. La situazione è diventata così grave da dare vita a un vero e proprio scontro. La colpa del litigio è da attribuire a un argomento che, fin dall’inizio, è stato in grado di creare due gruppi contrapposti nella popolazione: il reddito di cittadinanza., Andrea Ruggieri fa infuriare tutti: la reazione del pubblico Indubbiamente, la situazione economica in Italia rappresenta un tasto davvero delicato. L’imminente sospensione del reddito di cittadinanza, in, non ha fatto altro che alimentare il risentimento di chi, al momento, ...