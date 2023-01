Nel trimestre settembre -2022 l'indice complessivo e' cresciuto dello 0,8% rispetto al trimestre precedente (+0,4% sul mercato interno e +1,7% sul mercato estero). Corretto per gli effetti ...si stima che l'indice destagionalizzato del fatturato in volume, relativo al settore manifatturiero, registri un aumento in termini congiunturali (+1,2%). Corretto per gli effetti di ...

Risale a novembre il fatturato industriale, +0,9% sul mese Agenzia ANSA

Istat, export risale a novembre a +3,9% Il Sole 24 ORE

Commercio estero: Istat, l'export risale a novembre, +3,9% (2) Agenzia ANSA

Istat, risale l'export, il saldo commerciale torna positivo - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Dopo due mesi di flessioni, il fatturato dell'industria torna a crescere a novembre 2022 in termini congiunturali. Nel mese si stima infatti che, al netto dei fattori ...Nel trimestre settembre-novembre 2022, indica inoltre l'Istat, l'indice complessivo è cresciuto dello 0,8% rispetto al trimestre precedente (+0,4% sul mercato interno e +1,7% sul mercato estero). (ANS ...