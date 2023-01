Riforme istituzionali | Casellati spera in un' opposizione dialogante

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Il primo tempo è finito. Il confronto tra il governo e le forze politiche sulleè terminato. Il ministro Elisabettaora si prenderà qualche tempo per sistemare gli appunti presi durante i vari incontri con i rappresentanti dei partiti e per scrivere con la maggioranza un testo che sarà discusso con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nei prossimi giorni, probabilmente già nella prossima settimana. Presidenzialismo, premierato, sfiducia costruttiva. Queste le possibili scelte. Se il centrodestra resta compatto sulla prima ipotesi (Silvio Berlusconi in questi giorni non ha mancato di ricordare che per FI si tratta di una "battaglia storica" in campo dal 1995), il Terzo Polo si dice "nettamente contrario" e spinge per il premierato, "anche eletto direttamente con una legge elettorale che ...