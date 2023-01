Rifiuti | costituito il Sub Ambito Cava de’ Tirreni-Valle dell’Irno

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È stata sottoscritta, dai Sindaci Giorgio Marchese (Siano), Vincenzo Sessa (Fisciano), Antonio Somma (Mercato San Severino), Francesco Morra (Pellezzano), Gianfranco Valiante (Baronissi), Vincenzo Servalli (de’), Giovanni Iuliano (Bracigliano), Francesco Gismondi (Calvanico), la costituzione del SAD (SubDistrettuale)de’, per la gestione integrata dei rifiuta, in attuazione del Piano Regionale di Gestione deiUrbani (PRGRU). “Si è trattato di un momento storico – afferma il sindaco dide’, Vincenzo Servalli – che rappresenta un primo decisivo passo verso una gestione condivisa del ciclo dei ...

L'assessore Mondaini: "Vogliono subito l'ok alla nuova società, noi abbiamo chiesto di attendere prima l'esito delle decisioni del Tar" "Non si può costituire una nuova società per la gestione unica ...