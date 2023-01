Ricky Portera | ”Perché io so’ io e voi non siete un…” | rivolto a chi col potere decide la nostra vita

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In fin dei conti non sono poi tanti i veri amici che uno ha, soprattutto nel mondo della musica.è un vero amico.lo ammiro artisticamente,è un chitarrista che ha un suono unico, ma soprattuttotra di noi la parola “no” non esiste. Gli Artisti nel panorama musicale non sono poi tanti. Molti sono solo mestieranti.è un Artista. Scombinato, fuori dalle regole, dolce, riflessivo, divertente. La sua chitarra ha suonato negli Stadio, per tanti anni con Lucio Dalla e poi in tanti concerti da solista. Ha scritto anche un libro, “Ci sono cose che non posso dire”, dove racconta la sua storia di passione per la musica e sempre on the road. Non gli interessano fama o soldi, ma solo suonare, come si addice ai veri chitarristi. Ho saputo che ...