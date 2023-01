Ricetta Fusi Di Pollo

Leggi su 20migliori

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ingredienti Idisono un piatto classico della cucina italiana, quindi lache segue è quella tradizionale. Per preparare idi, avrai bisogno di 1 kg didi, 1 cipolla, 2 carote, 2 spicchi d’aglio, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 bicchiere di vino bianco, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 cucchiaio di timo, 1 cucchiaio di rosmarino, sale q.b. e pepe q.b. Preparazione Per preparare idi, inizia tagliando la cipolla a fette sottili. Metti una padella sul fuoco e versaci l’olio. Aggiungi la cipolla, le carote e l’aglio e fai soffriggere per qualche minuto. Aggiungi idie fai rosolare per alcuni minuti. Sfuma con il vino bianco ...