Ricchezza famiglie aumenta nel 2021 | ma cala in termini reali

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Alla fine dellanetta delleitaliane, misurata come somma dei attività(abitazioni, terreni) e finanziarie (depositi, titoli, azioni) al netto delle passività ...

Alla fine del 2021 lanetta delleitaliane e' stata pari a 10.422 miliardi di euro, in aumento del 3% nominale rispetto all'anno precedente ma in calo in rapporto al reddito lordo disponibile (da 8,71 a ...Lalorda e' cresciuta del 5,4%, soprattutto grazie alla componente dei depositi, che ha raggiunto il peso piu' elevato dal 2005 (22% del totale). Vi e' stata, invece, una diminuzione dell'...

Alla fine del 2021 la ricchezza netta delle famiglie italiane, misurata come somma dei attività reali (abitazioni, terreni) e finanziarie (depositi, titoli, azioni) al netto delle passività finanziari ...L’80% dei cittadini ritiene ardua la gestione delle finanze dice un'indagine condotta da Consob. Il nostro approfondimenti ...