Repubblicani e dem uniti chiedono di vedere le carte segrete trovate a casa di Biden e Trump

(Di venerdì 27 gennaio 2023)e democratici della Commissione Intelligence del Senato Usa si trovano insolitamente concordi nel chiedere assieme accesso ai documenti classificati trovati prima adi Donalde poi in quelle di Joe. Una vicenda che ha portato grande imbarazzo fra le fila dei democratici. Che avevano ripetutamente accusatodi aver messo in pericolo la sicurezza nazionale dopo che una clamorosa perquisizione de’Fbi nella sua abitazione a Mar-a-Lago, in Florida, aveva fatto scoprire alcuni documenti segreti e, in parte, declassificati, rimasti nella disponibilità del tycoon, nonostante avesse lasciato laBianca. I dem ne avevano approfittato per lanciare l’ennesima campagna diffamatoria controsenonché, poco tempo dopo, da una delle case ...

Dieci giorni prima idella Camera avevano votato all'unanimità un disegno di legge che ... Isi sono distinti in negativo, in larga parte, anche per non aver sostenuto una risoluzione ...tengono gli occhi puntati sul comportamento del dipartimento di Giustizia, ...la statura di qualsiasi persona che ne sia in possesso - ha commentato il capogruppo della maggioranza...

Non si arresta l’indagine sulla presenza di documenti classificati presso la residenza privata e un ex ufficio del presidente Joe Biden, un caso che agita il partito democratico in vista delle elezion ...Negli Usa diversi esponenti del Partito democratico sono tornati a criticare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo la lunga perquisizione effettuata dal Federal Bureau of Investigation nella ...