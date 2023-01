Report Aifa | prosegue netto calo prescrizioni pillole antivirali

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Milano, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Continua a mostrare unil trend delledianti-Covid in Italia. Secondo il 28esimo rapporto dell'Agenzia italiana del farmacosull'impiego di questi medicinali somministrabili a domicilio, nel periodo dal 19 al 25 gennaio le richieste di farmaco sono scese di oltre un terzo (-35%) per il molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e di quasi un quarto (-24%) per Paxlovid* (nirmatrelvir-ritonavir) di Pfizer. Complessivamente, salgono a 179.203 i pazienti Covid curati a casa con molnupiravir e Paxlovid: finora i trattamenti avviati per Lagevrio sono stati 62.155 e quelli avviati per Paxlovid 117.048, di cui 78.335 attraverso la distribuzione per conto (Dpc) in farmacia, una voce ...

In Italia continua a calare l'utilizzo degli anticorpi monoclonali anti - Covid come terapia, alla luce della perdita di efficacia sulle nuove varianti di Sars - CoV - 2, mentre ...

Il farmaco resta autorizzato in altri Paesi, inclusi Ue e Giappone. REPORT AIFA – In Italia continua a calare l'utilizzo degli anticorpi monoclonali anti-Covid come terapia, alla luce della perdita di ...