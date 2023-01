Reggio Calabria | tre arresti per rapina a un portavalori “Intercettazioni fondamentali Senza sarebbe come tornare al calesse”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti lo ha definito un “un vero e proprio atto di guerra” quello che si è consumato il 2 maggio 2019 sulla strada provinciale 27 che dal Comune di Melicuccà porta a San Procopio, in provincia di. Quel giorno tra le campagne della Piana di Gioia Tauro, una banda ditori assaltò a colpi di kalashnikov un furgonedella Sicurtransport. Sbarrando la strada con un mezzo pesante rubato e con dei tronchi d’albero, tagliati e riversi sull’asfalto, dopo aver bloccato il blindato e averlo tamponato con una Fiat Uno rubata, armi in pugno il commando si fece consegnare 627.500 euro e la pistola di una delle due guardie giurate a bordo del furgone. Tre di questitori, Francesco Trefiletti, Giuseppe Oliveri e Carmine Alvaro, sono stati ...

Una situazione che appare ancora più incredibile se paragonata a quanto accade altrove, per esempio sulla A2, l' autostrada del Mediterraneo che collega Salerno a, dove le ore ..."Partecipando ieri ad un congresso di medici pediatri aho appresso della paventata chiusura dei reparti di pediatria negli ospedali di Polistena e Locri. Ho provveduto a verificare la fondatezza delle preoccupazioni e il rischio è ...

Reggio Calabria: casi attivi 331 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208176 (207262 guariti, 914 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 72 (12 in reparto ...Quest’anno ricorre il 66 anno di vita del Lions Club Reggio Calabria Host. Per celebrare questo importante momento della vita del Club, Sabato 28 Gennaio, alle ore 19.00, si terrà presso la chiesa di ...