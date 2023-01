Rampelli | «Il taglio del cuneo fiscale è finalizzato ad appesantire la busta paga»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) «Il fatto che esista il carovita in Italia è lapalissiano. Il fatto che il carovita sia distribuito in modo articolato è altrettanto vero. Non c’è nessuna evocazione del Settentrione contro il Meridione anche perché il Mezzogiorno d’Italia per alcuni parametri soffre di un carovita maggiore». E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d’Italia Fabiointervenendo ad Agorà.: «Le isole registrano costi di trasporto più esosi» «Le isole, per esempio, – ha sottolineato l’esponente di Fratelli d’Italia – registrano costi di trasporto più esosi che incidono sui prezzi e poi ci sono il divario infrastrutture, servizi primari e rete digitale». LEGGI ANCHE La sinistra si disturba se si nomina la strage di Acca Larenzia. Polemica sulla proposta di legge di ...