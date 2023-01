Quanto durerà la guerra? Dipende da Putin Ma ogni forma di ottimismo è fuori luogo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La notizia è stata data già mercoledì sera in apertura dai vari notiziari radiotelevisivi di tutta l’Europa e ha meritato molte prime pagine dei giornali di giovedì. Si tratta del rafforzamento del già massiccio coinvolgimento di tutto l’Occidente a fianco dell’Ucraina per contrastare l’azione militare della Russia. Essa si è intensificata in quest’ultimo periodo, anche se ancor oggi definita da Mosca, con senso dello humour macabro e con ipocrisia non comune, “esercitazione militare speciale”. Nel pomeriggio (per l’Europa) dell’altro ieri c’è stato una riunione virtuale per telefono tra i capi di governo di alcuni paesi della Eu ai quali si è aggiunto dagli Usa il Presidente Biden. Tanto soprattutto per dare al Cremlino e al mondo un segnale forte e chiaro disiano coesi i paesi che fanno parte del Patto Atlantico. Il tutto messo in pratica con l’annuncio ...