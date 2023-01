Qatargate | Giorgi | ' archiviato su Google drive documenti su società idea di Panzeri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Francesco, ex assistente dell'ex eurodeputato Pier Antonio, avrebbe conservato - sull'archivio- tutti i passaggi della creazione delladi consulenza Equality, definita una "struttura legale" attraverso cui "gestire il flusso di denaro" al centro dell'inchiestasulla presunta corruzione all'interno del Parlamento europeo. Un'ammissione contenuta nel mandato di arresto europeo della commercialista Monica Rossana Bellini, che insieme a Silvia e Pier Antonio, oltre che allo stesso, avrebbero lavorato per creare la, attualmente in via di liquidazione. La commercialista, ora ai domiciliari e in attesa dell'udienza di consegna al Belgio in ...