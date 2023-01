(Di venerdì 27 gennaio 2023) Desideriamo aggiornare i nostri utenti sulla evoluzione della situazione. L’attività di fix sul bug del sistema operativo che ha generato il disservizio è stata completata dal vendor. Questo significa, per i nostri utenti, cheil progressivoal normale funzionamento delle caselledi. Una parte della nostra utenza ha potuto rientrare nella disponibilità della propria posta elettronica, mentre la restante parte potrà progressivamente accedere e utilizzare i servizi delle caselle di posta nelle prossime ore. In queste ore dialla normalità, è fisiologico un rallentamento delle riaperture a causa del carico di traffico accumulato nei giorni scorsi. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa ...

Prosegue il graduale ritorno online di Libero Mail e Virgilio Mail Libero Tecnologia

Desideriamo aggiornare i nostri utenti sulla evoluzione della situazione. L'attività di fix sul bug del sistema operativo che ha generato il disservizio è stata completata dal vendor. Questo signific ...