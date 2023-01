Proposta di legge di Fdi | carcere per clienti prostitute e per chi si apparta in auto

Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico. E' quanto prevede unadidi Fratelli d'Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice penale ripristinando il carcere per questo tipo di reato. L'obiettivo dichiarato nell'...E' quanto prevede unadidel partito della Meloni a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice penale ripristinando il carcere per questo tipo di reato. L'...

Equo compenso: la proposta di legge giunta alla Camera - Podcast Altalex

Proposta legge Fdi contro 'atti osceni', Cirielli: "Prostituzione non c'entra" Adnkronos

Da Bari una proposta di legge per la cura dei denti a fragili e poveri La Gazzetta del Mezzogiorno

Proposta equo compenso: il voto positivo della Camera Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Scuole dell'infazia musicali, depositata la proposta di legge per la ... LaVoceDiGenova.it

La nuova proposta di legge prevede dai 3 mesi ai 3 anni di carcere per chi incontra lavoratori o lavoratrici del sesso, ha rapporti in auto, senza appannare o coprire i vetri, e per il nudismo ...Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico. È quanto prevede una proposta di legge di Fratelli d'Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice ...