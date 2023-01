Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | venerdì 27 dicembre 2022

(Di venerdì 27 gennaio 2023)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,27 gennaio, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi27 gennaio? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Ricorre in questi giorni il settimo anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni: saranno collegati in ...

", questa sera alle 21.15 su La7 una nuova puntata del programma condotto da Diego Bianchi. Ricorre in questi giorni il settimo anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni: saranno ...... Pierfrancesco Favino e il Coro della Scala, in onda dalle 20.30 su Rai 1 Quarto Grado (talk show, cronaca), in onda dalle 21.20 su Rete 4, condotto da Diego Bianchi, in onda dalle ...

Propaganda Live - Venerdì alle 21.15 La7

Propaganda Live, stasera in tv 27 gennaio su La7: il caso Regeni, l'inchiesta sulla camorra di Diego Bianchi e la musica di Tahnee Rodriguez Corriere dell'Umbria

Propaganda Live, ecco gli ospiti e gli argomenti della puntata su La7 Teleblog

Propaganda Live La7

Primarie e 'La bussola': Propaganda Live chiama il PD La7

“Propaganda Live”, questa sera alle 21.15 su La7 una nuova puntata del programma condotto da Diego Bianchi. Ricorre in questi giorni il settimo anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni: saranno c ...Stasera in tv, 27 gennaio 2023 , appuntamento del venerdì su La7 con Propaganda Live (dalle ore 21,15), la trasmissione che ...