(Di venerdì 27 gennaio 2023) "l'diper chi non può farlo;lo per tutti quei ragazzi che una mattina insi sono alzati e c'era la guerra". Questa l'esortazione del. Vincenzo Schettini ...

Questa l'esortazione del. Vincenzo Schettini agli studenti di Ascoli Piceno nel Teatro ... A chi gli ha chiesto come e perché è diventatoha spiegato di aver scoperto Facebook 10 anni fa ..."La fisica che ci piace", ilSchettini alla Mondadori di Pescara ultima modifica: 2023 - 01 - 23T10:58:05+00:00 da

Prof influencer, fate esame maturità anche per studenti Ucraina Agenzia ANSA

Ascoli Piceno, grande successo al Ventidio Basso per il 'prof ... picenotime.it

“La fisica che ci piace”, il prof influencer Schettini alla Mondadori di Pescara Abruzzonews

Il prof-influencer Schettini: “Fare il docente non è per tutti. L’insegnante deve metterci il proprio carattere e sentirsi ancora uno studente” Orizzonte Scuola

Il prof. influencer spopola al Carafa – AndriaLive.it AndriaLive

"Fate l'esame di maturità anche per chi non può farlo; fatelo per tutti quei ragazzi che una mattina in Ucraina si sono alzati e c'era la guerra". Questa l'esortazione del prof. (ANSA) ...Ascoli Piceno, grande successo al Ventidio Basso per il ''prof-influencer' Vincenzo Schettini - picenotime.it - IT ...