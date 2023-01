Procura e Parco Archeologico | nuovo protocollo d’intesa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPompei (Na) – Unper sostenere il ripristino della legalità violata dagli abusi edilizi perpetrati nel tempo su territori e paesaggi, parte di contesti dal grande valore storico, ma anche per ripristinare le condizioni di decoro dei luoghi, per la tutela, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali che caratterizzano l‘area vesuviana. È l’obiettivo delfirmato ieri tra il Direttore Generale deldi Pompei, Gabriel Zuchtriegel, iltore generale della Repubblica di Napoli, Luigi Riello, l’Avvocato generale della Repubblica di Napoli, Antonio Gialanella e iltore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso al fine di procedere, in un ...