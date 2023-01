Primo Levi ha reso il sadismo indecifrabile di Auschwitz una esperienza biologica e sociale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 gennaio 2023)ha dichiarato piu? volte chee? stata la sua universita?. Si sa che questa analogia non e? sua ma di Lidia Beccaria Rolfi, anche se per lei non si tratto? dima di Ravensbru?ck, il principale lager femminile della Germania nazista, circa 90 chilometri a nord di Berlino. Anche persi trasformo? in un luogo di apprendimento. Anzi, nel luogo di apprendimento che prima e piu? di ogni altro lo ha costretto a scrivere. Non una scuola qualunque, dunque, ma una universitas, deputata alla conoscenza della condizione umana nel senso piu? generale del termine. «Io credo di poter dire altrettanto» dichiara nell’«Appendice» a Se questo e? un uomo, richiamandosi a Lidia Rolfi, «e cioe? che vivendo e poi scrivendo e meditando quegli avvenimenti, ho ...