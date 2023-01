Preso per il c*** Del Debbio furioso | rissa in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Quando si parla di reddito di cittadinanza, spesso gli animi si surriscaldano a Dritto e Rovescio. Tutto è partito quando Andrea Ruggeri, ex parlamentare di Forza Italia, ha perso le staffe contro alcuni percettori del sussidio grillino: “Non siete poveri, non ci prendiamo per il. Nessuno di voi è povero. Tu non mi prendi per il c** - ha ribadito in un confronto diretto - non sei povero per niente”. Giuseppe Cruciani gli ha dato ragione ed è così scoppiata unain. Paolo Delè intervenuto subito per sedare gli animi, ma ha fatto grande fatica e ha dovuto alzare la voce, non tollerando che succedano cose del genere nella sua trasmissione: Fermi, oh. Basta, basta, basta. Siamo andati oltre”. Il padrone di casa ha quindi deciso di chiudere il blocco in maniera netta, ritenendo che fosse ...