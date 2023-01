(Di venerdì 27 gennaio 2023) Latina. Un ragazzo di soli 19 anni, ma munito di un curriculum criminoso abbastanza folto. Aveva iniziato già da minorenne, e protrattosi sino a qualche tempo fa. Il giovanissimo, infatti, aveva già dei precedenti, ma nella sua ultima incursione ha fatto sfiorare la tragedia.un giovane a Latina E così, nella giornata di ieri 25 gennaio, il Tribunale di Roma ha emesso un Decreto applicativo della misura di prevenzione delladi P.S. con divieto di avvicinamento alla parte offesa, per anni uno, nei confronti di un giovane italiano di anni 19 residente a Latina. Al provvedimento si giungeva a seguito della proposta formulate dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione ...

"In riferimento alle notizie diffuse da alcune, relative al decesso di una donna avvenuto ... O la politicasul serio questo problema " conclude Bruno - e lo tratta per l'importanza che ...... sociale e culturale del Paese - che loin considerazione solo perché lo associa al vecchio ... Testimoni di tale volontà sono le diverse interviste che rilascia in particolare aeuropee e ...

Prende a testate l’ex e accoltella il suo nuovo compagno: sorveglianza speciale per un 19enne Il Corriere della Città

Aragona, ruba 2 mila euro da locale e prende a testate cliente: denunciato Grandangolo Agrigento

Figuraccia mondiale della Juventus: immagine devastata dalla ... Fanpage.it

Guerra di carta fra Cairo e Angelucci su Libero e Corriere della sera Start Magazine

Brutale aggressione in carcere: figlio del boss prende a testate un poliziotto NapoliToday

Al Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito a un momento un po’ strano tra Oriana Marzoli e Luca Onestini. La concorrente di origine venezuelana, infatti, sempre ...