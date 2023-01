Pozzuoli | sorpresi a rubare una bici elettrica | arrestati due fratelli

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia dihanno arrestato iSandro e Francesco Papa, per furto aggravato e per possesso di arnesi atti allo scasso. Hanno 39 e 35 anni sono entrambi già noti alle forze dell’ordine e il più grande è di Ponticelli mentre il 35enne abita a Bagnoli.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sempre a, durante la notte è stato arrestato anche un 21enne. Francesco Lo Monaco , anche ... sono statiarmati di un coltello a lama fissa di otto centimetri e di un tirapugni in ...Hanno sradicato l'Atm in via degli Aranci, a , per poi caricarlo su un Fiat Ducato.dai carabinieri, uno dei ladri al volante del furgone si è dato alla fuga, inseguito per ...

Sorpresa a rubare in un supermercato, prende a morsi i dipendenti. I fatti sono avvenuti in via Staffetta a Varcaturo ...