Poliamore | OnlyFans e libertà | Rosa Chemical a Sanremo 2023 «Sono l’artista più bannato d’Italia» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) «Adesso ci lasciate fare il sesso e la storia made in Italy». È questa la strofa del brano di Manuel Franco Rocati, in arte, che racchiude secondoil messaggio che lancerà dal palco dell’Ariston. Il brano che porterà asi chiama Made in Italy. «È un pezzo che è non è nato nello specifico per, ma per parlare di cose che mi toccano e per mettere la mia anima a nudo», spiega a Open il cantante. «Sul palco porterò il, il sesso, l’uguaglianza e la», aggiunge. Eccentrico e fuori dagli schemi,si definisce un «difensore». E «non un accusatore come invece vengo spesso dipinto». Ama portare nei suoi testi i temi considerati tabù in Italia, ma è anche ...