Polemica per la pdl Cirielli La sinistra ridotta ormai a difendere gli atti osceni in luogo pubblico

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Trovare ogni giorno un argomento polemico contro Fratelli d’Italia. Per alcuni media è una mission da prendere talmente sul serio che oggi è scoppiato un altro caso appositamente studiato per fare fuffa. Parliamo della pdl a firma Edmondo(presentata il 13 ottobre), viceministro agli Affari esteri, che mira a far tornare reato l’atto osceno in. Ovviamente la, fedele al motto “viva le devianze”, si è subito allarmata. Anche se fonti di maggioranza hanno precisato che non si tratta di un provvedimento presente nel programma di governo. Cosa prevede la proposta di leggeLa pdl prevede di modificare l’articolo 527 del Codice penale. In modo che “chiunque, ino aperto o esposto al, si ...