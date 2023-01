Plusvalenze | il nuovo filone della procura | i club coinvolti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lafederale, dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla Juventus, è pronta a coinvolgere altriSecondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, c’è unaperto dallaFIGC sul caso. Gli altri, oltre alla Juventus, sarebbero Atalanta, Udinese e Sassuolo. Inoltre si fa avanti l’idea di coinvolgere anche il Napoli per l’affare che ha portato in Italia Victor Osimhen dal Lille. Su questo sta indagando anche ladi Napoli, che ha chiesto sei mesi di proroga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... è pronta a coinvolgere altri club Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, c'è unfilone aperto dalla Procura FIGC sul caso. Gli altri club coinvolti, oltre ...Per non parlare di possibili ulteriori decisioni derivanti dal filone- bis e da quello relativo alle 'partnership' con squadre terze. Juventus verso una primavera 'rovente', l'ambiente ...

Nuovo filone plusvalenze: si parla anche del Napoli Tuttosport

Nuovo filone plusvalenze: si parla anche del Napoli. Nell’inchiesta ... Siamo la Roma

Milan e Roma tremano per le plusvalenze con la Juve: incombe lo ... Fanpage.it

Juventus, cosa succede ora dopo la sentenza di penalizzazione sulle plusvalenze Sky Sport

Le 4 squadre di Serie A che tremano dopo il terremoto plusvalenze ... Fanpage.it

Infantino aveva accennato alla possibilità di volersene avvalere... vediamo cosa succede. Anche l’Uefa vuole provare a regolamentare con il nuovo Regolamento per le licenze dei club e la sostenibilità ...Ma potrebbe essere sanzionato ulteriormente e in maniera pesante in altri processi, con nuove penalizzazioni in vista per quanto riguarda la manovra stipendi, le partnership terze con altri club e il ...