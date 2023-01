Plusvalenze | il governo cambia | verranno tassati i movimenti di cassa Gazzetta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ... tutto slitta a maggio, vicino alla fine del campionato che, come sottolinea, non è certo il massimo: ' Insomma, se ne parla a maggio. Proprio sulla dirittura d'arrivo del campionato che ...

... Giancarlo Giorgetti - Gabriele Gravina Ieri il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, si era espresso a favore di un intervento delsul sistema delle, uno strumento ...Un po' come la Vecchia Signora penalizzata per il casoma pronta al ricorso. De ...un seme - ha sottolineato De Angelis - affinché i Democratici e tutti i Progressisti tornino al...

Plusvalenze, il Governo aiuti la Giustizia Sportiva: trasparenza e credibilità Tuttosport

Plusvalenze, Il Governo pensa a cambiare le norme Tema spinoso, c'è però un campo di intervento Fcinternews.it

Gazzetta - Il governo sta studiando una norma plusvalenze. E Chiné chiede più tempo Tutto Juve

Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha aperto lo spiraglio per un intervento del governo in tema plusvalenze. L'unico possibile campo di intervento del Governo sarebbe ...Il governo potrebbe dare una mano su questo versante. " Sarebbe sensato immaginare - dice Freni - una fiscalità più vantaggiosa per le Casse nel momento in cui divengono un partner dello Stato: ...