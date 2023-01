Pizza surgelata | una delle migliori è anche tra le più economiche “pazzesco”

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Gli italiani amano molto consumare le pizze surgelate. Per gli estimatori della, lanon è certo il massimo, eppure proprio laè comodissima quando non si ha voglia di uscire a fare la spesa e si vuole consumare a casa una gustosada mangiare subito e da preparare in pochissimo tempo. Quindi laè amatissima degli italiani ma arriva proprio la classifica di Altroconsumo a fare chiarezza. Infatti le pizze surgelate sono tantissime e proprio la classifica di Altroconsumo permette di capire quali sono lemaquali sono le più. Quello che sorprende da questa interessante classifica è che ci sono pizze che sono sia molto ...