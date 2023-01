Pillola anticoncezionale | il Lazio e le altre regioni in cui è gratuita

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Da febbraio il contraccettivo ormonale sarà disponibilemente nei consultori del. La regione però non è l'unica - né la prima - ad aver introdotto questa norma

E mentre si vanta dellagratuita - ottenuta dopo 4 anni di battaglie al tavolo della Regione - utilizza un nostro striscione storico che portiamo da anni nelle nostre lotte'. ...In attesa che l'Aifa (l'agenzia italiana del farmaco) esca dallo stallo, e concluda il percorso per valutare la gratuità dellaper le under 25 - conclude la presidente - ...

Pillola contraccettiva gratis nei consultori del Lazio. Regione stanzia ... Quotidiano Sanità

È ufficiale: da febbraio pillola anticoncezionale gratuita nei ... Dire

Regione Lazio. Pillola contraccettiva gratis nei consultori ... Socialfarma - il portale web della farmacia

Ci siamo, ecco la pillola anticoncezionale per gli uomini, e cambierà ... Esquire Italia

Pillola anticoncezionale: perché renderla gratuita | MEDICITALIA.it Medicitalia.it

La contraccezione è ancora un lusso in Italia. Infatti, la pillola anticoncezionale è gratuita solamente in sei regioni su tutto il territorio italiano.Pillola contraccettiva gratis nei consultori del Lazio. La scorsa settimana il tavolo tecnico regionale specifico ha praticamente concluso l’iter amministrativo ed entro i primi giorni di febbraio ci ...