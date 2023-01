Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – E’ rincasato, la sorsa notte, ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Pochi minuti dopo ha aggredito landola con calci e pugni e colpendola al volto. E’ accaduto a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La donna, riuscendo ad approfittare di un momento di distrazione dell’uomo, è riusciuta a contattare il 112. Dopo pochi istanti una pattuglia della locale caserma deisi è precipitata a casa della donna. La situazione è degenerata ancora di più e l’uomo ha aggredito anche i militari che con non poca difficoltà lo hanno. Dieci i giorni di prognosi per la donna e 20 quelli per uno deiintervenuti. Il 34enne si trova ora nel carcere di Poggioreale per maltrattamenti in famiglia, oltraggio, ...