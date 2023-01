PFW | Shalom | Eva e Amber per Mugler | a quasi 50 anni sfidano e vincono

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2023 ci sta regalando spettacoli incredibili e show futuristici, tra le provocazioni (non volute) di Schiaparelli, agli outfit opere d’arte degli ospiti, a grandi ritorni in passerella, sia degli stilisti che delle indimenticabili top model ani ’90. È successo con Thierry, che è tornato a sfilare dopo una serie di presentazioni solo digitali, e per farlo ha invitato icone del passato e del futuro Accanto alle nuove supermodelleha infatti chiamato nomi celebri del recente passato come Debra Shaw, Natasa Vojnovic, Omahyra Mota. E tre (ex) top model indimenticabili:Valletta,Harlow ed Eva Herzigova. Classe 1974 la prima, ’73 le altre due, hanno calcato la passerella con la stessa sicurezza e lo stesso charme di 30fa, ...

Canadian model Shalom Harlow donned a strapless snow leopard tube dress ... Shedding light on her experience at PFW, Kylie wrote on Instagram, "BEAUTY AND THE BEAST. thank you @danielroseberry and ...