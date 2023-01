(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dell'1,42% a 82,19al barile. . 27 gennaio 2023

...per l'esaurirsi graduale dell'impatto del rincaro die gas naturale sulla variazione dei prezzi al consumo energetici (calcolata sui 12 mesi). Si tratta, comunque, di una revisione al...Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,42% a 82,19 dollari al barile. . 27 gennaio 2023

Prezzo petrolio in rialzo: c'è l'effetto Cina, ma si guarda a Russia e Usa Money.it

Previsioni Petrolio WTI: si Delinea la Fine della Correzione Rialzista FX Empire Italy

Greggio, prezzi in rialzo su dati economici Usa positivi Da Reuters Investing.com Italia

Petrolio: in rialzo a New York a 82,19 dollari - Economia Agenzia ANSA

Petrolio: prezzi in rialzo, Brent a 87,8 dollari al barile Agenzia ANSA

A Piazza Affari, dopo una partenza sotto tono, hanno di nuovo imboccato la strada del rialzo le St (+0,56%), continuando a ... (141,75), mentre il dollaro/yen e' a 129,89 (130,5). Il petrolio e' ...Venerdì i futures sul petrolio greggio sono saliti per la terza sessione consecutiva ... aperti alle negoziazioni hanno chiuso la sessione di venerdì per lo più in rialzo, sebbene il mercato indiano ...