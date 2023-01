Ilin calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,6% a 79,68 dollari al barile. . 27 gennaio 2023Francoforte+ 0,12% a 15.150,35. Piatta Parigi a +0,02%. Si risvegliano i colossi della ... ENERGIABrusca inversione di rotta. Dopo una mattinata di rialzi nel pomeriggio puntano ...

Petrolio: chiude in calo a New York a 79,68 dollari - Economia Agenzia ANSA

Petrolio: chiude poco mosso a New York a 80,15 dollari Agenzia ANSA

Petrolio: chiude in calo a New York a 79,48 dollari Agenzia ANSA

Petrolio: chiude in rialzo a New York a 77,41 dollari Agenzia ANSA

Petrolio: chiude in forte calo a New York, -5,3% Tiscali Notizie

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,6% a 79,68 dollari al barile. (ANSA).Giornata incerta per le borse europee, al termine di una settimana complessivamente positiva per l’azionario. Tra i listini continentali svetta nuovament ...