Peter Sagan si ritira a fine stagione

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La notizia che non ti aspetti è arrivata nella notte italiana e riguarda il ritiro al termine dellaappena cominciata di. Lo slovacco chiuderà il suo memorabile rapporto con la strada, ma resterà in sella con l’obiettivo di prendere parte alla prova di mountain bike delle prossime L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Lo ha rivelato a sorpresa, nel giorno del suo compleanno e nella giornata di riposo della Vuelta a San Juan in cui sta gareggiando,, formidabile corridore che nel ciclismo su strada ha ...In questi giornista gareggiando al Tour de San Luis , in Argentina. La prima gara a tappe della stagione gli ha regalato, fino ad oggi, un secondo posto nella frazione di ieri alle ...

Il 2023 sarà l'ultima stagione su strada per Peter Sagan. A renderlo noto è stato il corridore slovacco, tre volte campione del mondo in carriera, nel giorno del suo ...Peter Sagan cambia. Ce l'ha nel dna da campione e da personaggio del ciclismo. Sì, perché uno come lui che in gruppo sa stare meglio di tutti, nel gruppo soffre. "Il ciclismo è spettacolo" ha sempre d ...