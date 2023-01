Peter Sagan ha portato il ciclismo in un' altra dimensione

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Che prima o poi sarebbe finita era nell’ordine delle cose. Che questo momento sarebbe arrivato prima che poi era plausibile, i segnali c’erano tutti. È arrivato prima ancora dell’ipotesi data per buona dai più: ottobre del 2024. Questa sarà l’ultima stagione in gruppo di. Lo slovacco ha annunciato che a ottobre darà l’addio al. Non però alla bicicletta. Perché uno comegiù dalla bici è difficile solo immaginarlo. Continuerà, ma alla sua maniera. Continuerà a correre su di una mountain bike, a volte, chissà, anche su strada. Saranno però sporadiche occasioni e solo in funzione della preparazione per il grande appuntamento delle Olimpiadi 2024, quelle di Parigi, quelle nelle quali tenterà di conquistare l’oro olimpico nel cross country. Un ritorno all’antico per...