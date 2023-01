Perché The Voice Senior oggi non va in onda

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Cambio di programma all’ultimo momento in casa Rai. La terza puntata di The, originariamente prevista per venerdì 27 gennaio, non andrà in. L’appuntamento con il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici slitta quindi alla prossima settimana, quando potrebbero essere trasmesse due puntate anziché una sola. MaThenon va inquesto venerdì? Spoiler: no, gli ascolti non c’entrano. AGGIORNAMENTO: l’account ufficiale Twitter del programma ha confermato che la puntata del 27 gennaio verrà recuperata mercoledì 1° febbraio. Come sempre l’appuntamento è fissato per la prima serata di Rai 1. #Thequesto venerdì non andrà in.Ci rivediamo mercoledì 1 febbraio ...

