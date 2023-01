Perché The Voice Senior non va in onda? Stasera in tv Clerici sostituita

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Salta la terza puntata,Thenon va in: perchè? Il pubblico di Rai1 non vedrà Antonellaal timone del suo talent e non ci saranno nemmeno i Ricchi e Poveri, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè. Quello che doveva andare in scena oggi 27 gennaio in prima serata sarà trasmesso venerdì prossimo 3 febbraio 2023. A prendere il posto di Thee Antonellasarà eccezionalmente Fabio Fazio. Il conduttore di Che Tempo Che Fa sarà al timone di Binario 21 che vedrà la partecipazione della Senatrice a vita Liliana Segre. Un programma che va inper celebrare la Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto. Thecancellato: nessuna partenza in ...