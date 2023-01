Perché Son non segna più?

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una gelida serata a inizio dicembre 2021 nel nord di Londra, il Tottenham affronta il neopromosso Brentford. Fatica a chiudere la partita contro un avversario non certo di primo livello, sembra arrugginito, ancora deve oliare i meccanismi di gioco richiesti da Antonio Conte, diventato manager del club da poche settimane. Al 65esimo minuto però un rapido scambio al centro del campo tra Son e Kane propizia laclassica delle transizioni gradite dall’allenatore salentino: il centravanti inglese vede la corsa sulla sinistra di Reguilon e lo manda verso la porta con uno dei suoi passaggi filtranti precisi. La difesa del Brentford è scoperta e il terzino può condurre la sfera fino in area per poi rimetterla in mezzo per Son, che aveva seguito parallelamente la sua corsa e può comodamente adagiare il pallone in rete. L’attaccante coreano sfodera un sorriso brillante e poi ...

Come le hai convinte Ho tormentato tanti sopravvissutiè stato fondamentale il loro ...portano dei giovani in un campo di sterminio Quelli che vanno ad Auschwitz in quel modo per fortuna...... va a Sanremo in collegamento e tutticontenti come se fosse risorto Enrico Caruso. Tutti, si ...guerra la combatte per il suo popolo o gliela fa combattere per se stesso Per approfondire Ma...

Perché in Italia ci sono così tanti incidenti mortali sulle strade Today.it

Stipendi differenziati, ecco perché con le “gabbie salariali” aumenta il divario Nord-Sud Sky Tg24

Ucraina, cosa sono i missili Kinzhal e perché possono sfuggire alla contraerea Agenzia ANSA

Teen Wolf: Cos'è successo nel film tv sequel e perché i fan sono ... ComingSoon.it