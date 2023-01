Perché non si deve rinunciare alla Giornata della Memoria | anche se scomoda e faticosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Verrebbe voglia dia questa… tanto, come dice Liliana Segre, gli ebrei hanno stufato e fra qualche anno la Shoah sarà ridotta a poche righe sui libri di storia. Poi ci si mette pure Israele a ricordarci, con il blitz militare nel campo profughi di Jenin che ha provocato dieci vittime, l’esistenza di altri popoli oppressi: i palestinesi laggiù se la passano sempre peggio. Metteteci in più la guerra che vede i russi, cioè i liberatori di Auschwitz quel 27 gennaio 1945, intenti oggi a bombardare il popolo ucraino, nel quale allignava, sì, un forte antisemitismo, ma che non si merita certo per questo di essere invaso. E in Italia a celebrarla, questa, arriva un nuovo presidente del Senato che condanna con veemenza le ...