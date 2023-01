Perché i Soliti ignoti oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 27 gennaio 2023 Rai 1 Amadeusnon va in? Il gioco di Amadeus inogni sera su Rai 1 alle 20.35 lascia spazio questa sera – 27 gennaio 2023 – a Binario 21, lo speciale in diretta con Fabio Fazio e Liliana Segre, in occasione della Giornata della Memoria. Un evento televisivo, con tanti ospiti, dalla Stazione di Milano, e da quel Binario 21 da cui il 30 gennaio 1944 partì il treno che deportò la senatrice a vita ad Auschwitz con altre 604 persone. L’appuntamento è per questa sera subito dopo il Tg1. Ecconon va in. Il programma di Amadeus tornerà inregolarmente domani. Rai 1 in occasione della Giornata della ...