Perchè calano gli spettatori ma aumenta lo share?

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lolita Lobosco Lova su, i valori assoluti crollano. Qualche esempio: alla premiere, Lolita Lobosco cala di 1,5 milioni dia fronte di un +1.7% di; l’esordio di C’è Posta Per Te perde un milione dima guadagna l’1% di, Capodanno in Musica raduna le stesse teste ma con loschizza di oltre 4 punti. Cosa succede? Oggi facciamo un po’ di chiarezza tornando sui cambiamenti introdotti nel sistema di rilevazione degli ascolti tv. Dallo scorso maggio le novità introdotte da Auditel, per andare incontro al nuovo contesto, hanno avuto come effetto più tangibile la lievitazione dellodi tutti i programmi “a parità di condizioni” (va da sè l’esistenza di variazioni rispetto al passato legate ad altri fattori) frutto ...