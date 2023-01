Per i giovani Hitler è lontano quanto Garibaldi | l' amara riflessione di Vittorio Feltri

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Liliana Segre è una gran donna. Ora che è senatrice a vita la conoscono tutti. Recentemente ha rilasciato una dichiarazione illuminante. Ha detto che isono scarsamente interessati alle orribili vicende degli ebrei alle prese con il regime nazista ossessionato dalla voglia, incomprensibile, di sterminare l'intero popolo ebraico sparpagliato in Europa. Il che è ingiusto ma comprensibile. Sono passati parecchi anni dal tempo in cuie i suoi complici si davano da fare per creare dei lager in cui uccidere uomini, donne e perfino bambini giudicati dai farabutti germanici di razza inferiore, indegna di vivere accanto ai cosiddetti ariani. Ormai la memoria di quegli anni in cui nei campi di concentramento tedeschi e altrove avvenivano le stragi si è molto appannata. Ie issimi di oggi quando ...

... ossia il mezzo che iutilizzano di piùcomunicare tra di loro. In Italia non è ancora disponibile ma gli adolescenti non attendono altro. Ricevere un complimento gratuito al giorno Un'...Come sempre avviene in questi casi, colpisceprimi i più deboli. Dunque i più".

Il Comune di Bra attiva due tirocini per giovani TargatoCn.it

Podcast e musica nelle ‘Basement Room’ per giovani migranti Giornale di Sicilia

Servizio civile, bando per 71.550 giovani: come partecipare QuiFinanza

Saviano, sport per tutti: in arrivo voucher gratuiti per giovani 6-16 anni Blasting News Italia

Contributi per giovani agricoltori: per la Romagna risorse per oltre 2 milioni di euro ForlìToday

In Commissione al Senato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità ha parlato di «inferno demografico» da combattere. Ecco il suo programma di governo per «restituire valore socia ...AGORDO - Il sogno per molti giovani è diventare influencer, oppure calciatore, o ancora avere successo tramite i molteplici talent show televisivi. E invece c’è chi parte da Agordo, si laurea alla ...