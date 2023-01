Per Fred Vasseur la Ferrari ha una sola missione per il 2023 | Vincere

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 27 gennaio 2023)ha quattro figli. E li ha avuti tutti con la stessa moglie. “Credo di essere l’unico nel paddock. Non ad avere quattro figli, ma ad averli avuti dalla stessa moglie”. È anche dai particolari che si può giudicare un uomo. Il nuovo Team principal dellaci tiene a sottolineare un aspetto della sua vita privata che non porterà punti in pista, ma la dice lunga sulla persona. Nel suo primo incontro con la stampavorrebbe parlare in italiano, ma dopo quindici parole passa all’inglese. Una decina di lezioni sono poche per potersi raccontare nella nostra lingua, inutile quando parla con gli ingegneri, i tecnici, i piloti, ma indispensabile per raggiungere uno degli obbiettivi a cui tiene di più: fare squadra, motivare, creare l’ambiente giusto. Con i meccanici vuole parlare in italiano. Vuole ...