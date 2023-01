Pensioni | Schlein | ' 20mila esodate | Meloni non aiuta le altre donne' **

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Giorgiaha scelto ancora una volta di nonre leperché con la manovra di bilancio ha colpito le loro pensioni restringendo 'Opzione donna'". Così la candidata alla segreteria del Pd, Elly, ad un'iniziativa a Genova. "Ledi 'Opzione donna' sono più di 20.000 e non possono più accedere all'uscita anticipata. Credo che il governo abbia fatto un grave errore e noi ci batteremo per il ritorno ai requisiti di quella misura”.

Landini: 'Una follia ritornare alle gabbie salariali" approfondimento, Landini: "Serve ... Lo ha dichiarato Elly, deputata del Partito democratico. 'In Italia la dispersione ...E su Meloni l'affondo: "Non si aiutano le donne limitando opzione donna o leper numero di ...parla poi dei migranti: quelle del governo sui migranti sono "scelte brutali e anche ...

**Pensioni: Schlein, ’20mila esodate, Meloni non aiuta le altre ... Il Sannio Quotidiano

Elly Schlein: "Meloni colpisce le donne sulle pensioni e le discrimina ... Dire

Pescara: la Schlein tra partito e povertà. "Bonaccini candidatura ... Rete8

PD, ELLY SCHLEIN A PESCARA: "NUOVA SINISTRA ... Abruzzoweb.it

Congresso Pd, i tifosi che non ti aspetti: Conte spera in Bonaccini, il Terzo polo in Schlein Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il progetto di tenersi le mani libere per lavorare a una «cosa rossa» con il M5s di Conte. E il probabile nuovo segretario lavora già alla strategia per liberarsi delle zavorre: l’idea di un patto con ...